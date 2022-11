Der Opel Astra wird vollelektrisch

Auch wenn es Opel bei der Ankündigung der neuen Astra-Generation offiziell noch offen gelassen haben wollte, den Kompaktwagen aus Rüsselsheim wird es natürlich bald auch als vollelektrische Ausführung geben. Ab Frühjahr soll der auch als Kombi erhältliche Astra Electric bestellbar sein. Mit 115 kW (156 PS) leistet der Astra Electric 15 kW (20 PS) mehr als alle bisherigen Elektromodelle der Marke und es Stellantis-Konzerns. Der Antrieb hat ein Drehmoment von 270 Newtonmetern, die Höchstgeschwindigkeit wird erst bei 170 km/h abgeregelt und damit später als bei vielen anderen Elektroautos. Dem Fahrer stehen die drei Fahrprogramme Eco, Normal und Sport zur Verfügung.

Die 102 Akkuzellen der Batterie haben eine Kapazität von 54 Kilowattstunden. Sie stehen für eine WLTP-Normreichweite von bis zu 416 Kilometern. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich der Astra Electric in rund einer halben Stunde zu 80 Prozent wieder aufladen.



Mit einem Gepäckvolumen von 516 Litern bei aufgestellter Rücksitzbank bietet der Astra Sports Tourer Electric genauso viel Stauraum wie der Plug-in-Hybrid. Ausstattungsmerkmale der beiden E-Astra sind unter anderem von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierte ergonomischen Sport-Aktiv-Sitze, wahlweise in Alcantara, ein Head-up-Display und natürlicher Spracherkennung sowie etliche Assistenzsysteme bis hin zum semi-adaptiven Spurwechsel-Assistenten. Mit an Bord ist auch das adaptive Pixellicht mit insgesamt 168 LED-Elementen. Serienmäßig rollen alle Astra Electric auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern in Diamantschliff oder auf Wunsch komplett in Schwarz. (aum)