Ari Motors bietet Schadensregulierung an

Ari Motors bietet seinen Kunden künftig Soforthilfe für die Schadensregulierung nach einem Unfall an. Kooperationspartner ist Fairforce 1 aus Leipzig. Das Unternehmen kümmert sich mit seinen Rechtsexperten um die Abwicklung aller Formalien. Die Kosten für diesen Add-on-Service trägt im Fall eines unverschuldeten Unfalls die gegnerische Versicherung. Falls ein Ari-Fahrer einen Unfall selbst verursacht, erhält Fairforce 1 im Erfolgsfall 15 Prozent der Auszahlung.

Ari in Borna bei Leipzig bietet seit 2017 elektrische Kleinstlieferfahrzeuge und Transporter an. Seit vergangenem Jahr ist das Unternehmen auch in Österreich auf dem Markt. Die Plattform liefert der chinesische Hersteller Jiayuan EV. In Tschechien passt Ari die Fahrzeuge an europäische Standards an und bietet sie mit verschiedenen Aufbauten an. (aum)