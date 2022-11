Extraportion Performance für Audi RS 6 Avant und RS 7 Sportback

Mit dem RS 6 Avant Performance und RS 7 Sportback Performance hebt Audi die Leistung der beiden Spitzensportler nochmals an. Sie steigt um 30 PS auf 630 PS (463 kW), das maximale Drehmoment des 4,0-Liter-V8-Biturbos nimmt um 50 Newtonmeter auf 850 Nm zu. Den Sprint von 0 auf 100 km/h erledigen die Performance-Modelle in 3,4 Sekunden. Bestellbar sind beide ab 8. Dezember zum Preis von jeweils 135.000 Euro.

Audi RS 6 Avant und RS 7 Sportback verfügen über ein mechanisches Mittendifferenzial verteilt die Antriebskräfte im Verhältnis 40 : 60 auf Vorder- und Hinterachse. Tritt Schlupf auf, gelangt automatisch mehr Antriebsmoment an die Achse mit der besseren Traktion – bis zu 70 Prozent können nach vorn oder bis zu 85 Prozent nach hinten fließen. Zudem hat Audi das Drive-Select-Fahrdynamiksystem differenzierter ausgelegt. So ist zum Beispiel der Segelmodus nur noch im Efficiency-Profil automatisch aktiviert. Darüber hinaus führt eine überarbeitete Software im Getriebesteuergerät zu verringerten Schaltzeiten und sorgt für eine spürbar größere Spreizung zwischen den einzelnen Fahrmodi.



Zur Serienausstattung gehört das RS-Dynamikpaket. Es bietet die Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h, die Dynamik-Allradlenkung und das Quattro-Sportdifferenzial an der Hinterachse. Wer noch mehr möchte, bestellt das optionale Dynamikpaket Plus, das die Höchstgeschwindigkeit auf 305 km/h steigert und eine Keramikbremsanlage umfasst.



Im Innenraum wurden die Designpakete in Grau und Rot um die Farbe Blau erweitert. Die Anzeigen des virtuellen Cockpits in den Modellen über neue Features. Eine Schaltblitzanzeige im manuellen Getriebemodus skaliert die Drehzahl analog zum Motorsport von grün über gelb bis rot blinkend, um den optimalen Zeitpunkt für den Gangwechsel anzuzeigen. Die Launch Control mit einer Ampelsymbolik den idealen Moment für den Start. (aum)