Heiko Twellmann folgt auf Mario Köhler

Heiko Twellmann (56) wird zum 1. Januar Director Sales, After Sales & Network bei Toyota Deutschland. Sein Vorgänger Mario Köhler (45) wechselt zur Europazentrale nach Brüssel und wird dort Head of Network & BRiT (Best Retailer in Town).

Heiko Twellmann ist seit 2007 für Toyota tätig und verfügt über langjährige Erfahrung im Automobilbereich. Von März 2019 bis Ende 2021 war der studierte Wirtschaftsingenieur Geschäftsführer von Toyota Austria. Danach hat er zuletzt bei Toyota Motor Europe als Head of Frontline Organisation an einem strategischen Projekt zur Transformation des Handels gearbeitet. (aum)