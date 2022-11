Toyota wird Partner von Special Olympics Deutschland

Toyota unterstützt ab sofort den Verein Special Olympics Deutschland (SOD) und weitet damit sein Engagement für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung auf nationaler Ebene weiter aus. Der Automobilhersteller ist damit ebenfalls neuer Partner des „Team Deutschland Special Olympics“, das Athletinnen und Athleten auf dem Weg zu den World Games 2023 in Berlin begleitet. Dort werden rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Nationen erwartet, die in 26 Disziplinen gegeneinander antreten. Darüber hinaus stehen die Nationalen Wintersspiele 2024 in Thüringen bereits im Kalender.

Toyota ist seit 2017 bereits globaler Partner von Special Olympics International (SOI) und war zuletzt im Sommer 2022 als Premium-Partner und offizieller Mobilitätspartner bei den Nationalen Spielen in Berlin dabei. (aum)