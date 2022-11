Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Die dritte Woche schon halten die Studie von KIT-Professor Thomas Koch und das Interview zur Elektromobilität mit Hildegard Müller, der Präsidentin des VDA, zumindest einen Podiumsplatz, diese Woche Platz 1 und 2. Beides ist guter Stoff für die Zukunftsbewältigung. Die Vergangenheit spielt diese Woche in unseren Medien auch eine dominante Rolle, sei es mit Ikonen wie dem Range Rover, solchen, die es werden wollen, wie der Maserati, oder seien es Berichte über Klassiker.

1. Untersuchung: E-Autos werden immer schmutziger

2. Interview Hildegard Müller: Hochlaufen der Elektromobilität soll gelingen

3. E-Bikes: Yamaha kehrt mit drei Modellen zurück

4. Ein Range Rover mit einer Million Kilometer auf dem Tacho

5. Bayerische Spezialitäten unter dem Hammer

6. Sotheby‘s versteigert zwei Designklassiker von Porsche

7. Digitale Spiegelsysteme: Blick zurück mit Verstand

8. Yanfeng: Statt langweiliger Langstrecke eine Runde Karaoke

9. Historie und Histörchen (99): Erst mal schnell die Welt retten

10. Praxistest Maserati Levante GT: Kleiner Motor, große Klappe



488.683 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Leser und an die Kollegen in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Hyundai Ioniq 6, das Video der Wochen den Porsche 911 Dakar. (aum)