Piaggio eröffnet Werk in Indonesien

Piaggio hat in Indonesien ein Werk eröffnet. Es befindet sich auf einem 55.000 Quadratmeter großen Gelände in Jakarta und soll Vespa-Roller für den lokalen Markt produzieren. Indonesien ist nach Indien und China der größte Markt für motorisierte Zweiräder weltweit. Es wird damit gerechnet, dass ihr Absatz im Land in den nächsten drei Jahren von rund fünf auf über sechs Millionen Einheiten steigen wird. Im vergangenen Jahr hat Piaggio seinen Umsatz in Indonesien um über die Hälfte gesteigert. (aum)