Neue Bestmarke für Autoren-Union Mobilität

Das Hochlaufen unserer Abrufzahlen sehen wir natürlich gern – als Kompliment an die Qualität unserer Arbeit und als Bestätigung. Denn inzwischen schwindet die Zahl der Medien, die sich einen umfassenden Überblick über Pro und Contra der sogenannten Verkehrswende erlauben. Wir als Fachjournalisten, die wir als Gesellschafter im Besitz der Autoren-Union Mobilität sind, kennen keine Richtlinienkompetenz. Wir berichten – und haben unsere eigene Meinung. Diese Woche liefern wir zehn gute Beispiele für beides.

Von den 556.349 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Fahrbericht MG 4 Electric: Kontrahent zum Kampfpreis

2. Untersuchung: E-Autos werden immer schmutziger

3. In Rückspiegel: Citroën H – ein Transporter für alle Fälle

4. Kommentar: Der Selbstbetrug geht weiter

5. Wenn das E-Auto den Kühlschrank mit Strom versorgt

6. Der Junior ist sich sicher: „Dieses Auto gehört auf die Rennstrecke“

7. Interview Hildegard Müller: Das Hochlaufen der Elektromobilität soll gelingen

8. Praxistest Porsche Taycan GTS Sport Turismo: Nutz-Fahrzeug der Extraklasse

9. Benelli lässt sich auch in Mailand nicht lumpen

10. Darauf stehen Camper: Beliebtes Zubehör fürs Wohnmobil



694.045 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und auch an unsere Kollegen in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Subaru Forester als Sondermodell „Edition Exclusive Cross“, das Video der Woche den Audi Q8 e-Tron. (aum)