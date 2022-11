LA 2022: Ausblick auf einen elektrischen C-HR?

Toyota stellt auf der Los Angeles Auto Show (–27.11.) die Studie Toyota bZ Compact SUV Concept vor. Mit dem Fahrzeug will die Marke Ausblick auf einen kompakten Elektro-Crossover und die künftige Entwicklung der Markenfamilie bZ (Beyond Zero) geben. Optisch wirkt der bZ Compact wie eine Neuinterpretation des C-HR. Im Innenraum finden sich etliche Elemente aus nachhaltigen Stoffen. So bestehen die Sitze aus pflanzlichen und recycelten Materialien, um den Anspruch „Beyond Zero“ zu unterstreichen. Der Sprachassistent reagiert nicht nur auf Befehle des Fahrers oder Beifahrers, sondern auch auf die der hinten sitzenden Passagiere.

Mit Beyond Zero bezeichnet Toyota seinen Weg in die Klimaneutralität, die bis 2050 erreicht sein soll. (aum)