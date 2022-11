Was aus alten Plastikflaschen alles werden kann

Es ist zwar ein Gerücht, dass es in der Hansestadt besonders viel regnet, aber es regnet besonders oft, meist in Verbindung mit einer Menge Wind. Genau dafür haben die Hamburger Profis von Louis einen neuen Wetterschutz vorgestellt: die Abdeckhaube Rethink. Die ist nicht nur ein Winterwohnzelt für Motorräder, sondern auch ein Beispiel dafür, was man alles aus alten Plastikflaschen machen kann.

Die Haube besteht aus recycelten PET-Flaschen. Das ist besonders robust und so schwer, dass sie nicht bei jeder steifen Brise verschwindet. Trotzdem hat sie natürlich einen Sicherungsgurt und Öffnungen zum Durchfädeln eines Kettenschlosses. Lüftungsöffnungen auf Lenkerhöhe verhindern die Bildung von Kondenswasser, Reflexstreifen helfen, nächtliche Rempler zu vermeiden. Die Abdeckhaube Rethink gibt es in zwei Größen nur bei Louis zum Preis von 119,99 Euro (S-L) bzw. 129,99 Euro (XL-XXL). (aum)