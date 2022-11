Sotheby‘s versteigert zwei Designklassiker von Porsche

Das vor 50 Jahren von Ferdinand Alexander Porsche gegründete Designbüro versteigert zwei besondere Exemplare aus seiner Geschichte. In einer Online-Auktion werden in der Zeit vom 29. November bis 14. Dezember bei RM Sotheby’s ein von Porsche Classic im Rahmen des Sonderwunschprogramms veredelter Porsche 911 S 2.4 Targa und ein besonderes Timepiece-Unikat auf Basis des legendären Porsche Design Chronograph I angeboten.

Der Porsche 911 S 2.4 Targa von 1972, dem Gründungsjahr der Marke Porsche Design, wurde von Porsche Classic über zwei Jahre restauriert und veredelt. Das Einzelstück ist mit Sport-Tex in klassischem Karomuster in Schwarz/Coolgrey sowie „Porsche Design“-Schriftzügen an der Fahrzeugflankle und den Kopftsützen ausgestattet. Am Armaturenbrett findet sich eine silberfarbene „911“-Plakette mit dem Zusatz „Edition 50 Jahre Porsche Design“. Die Targa-Bügel sind in Platinum Seidenglanz lasiert. Während sich das Basisfahrzeug mit 130 PS begnügen musste, erhielt das Jubiläumsstück bei der Restaurierung Motor, Fahrwerk und Bremsen des 190 PS starken 911 S.



Der Chronograph 1 - 911 S 2.4 Targa wurde eigens für die Versteigerung am 14. Dezember entworfen. Er ist eine Sonderanfertigung der limitierten Jubiläumsauflage des Chronographen 1, die dem Stil des ersten Porsche-Design-Zeitmessers, der ersten gänzlich schwarzen Armbanduhr der Welt, entspricht. Einzigartig ist das Design des Aufzugsrotors auf der Gehäuserückseite, das dem der historischen Fuchsfelge des

Targa von 1972 entspricht.



Den Wert des Jubiläumspaars schätzen die Experten des Auktionshauses auf 275.000 bis 325.000 US-Dollar (ca. 273.000 bis 323.000 Euro). Fahrzeug und Uhr waren ein halbes Jahr lang in der Sonderausstellung „50 Jahre Porsche Design“ im Werksmuseum in Stuttgart zu sehen, bevor sie während der Monterey Car Week im August erstmals außerhalb Europas präsentiert wurden. (aum)