Wechsel bei Skoda Deutschland

Jan-Hendrik Hülsmann verantwortet ab 1. Januar als neuer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung den Vertrieb von Skoda in Deutschland. Der bisherige zweite Geschäftsführer Dr. Steffen Spies übernimmt neue Aufgaben im Volkswagen-Konzern. Sein Ressort Finanzen und Administration übernimmt der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Libor Myska.

Jan-Hendrik Hülsmann ist studierter Betriebswirt und seit 15 Jahren im Volkswagen-Konzern tätig, seit 2019 verantwortete er als Leiter Vertriebsorganisation, Kundenmanagement und Digitalisierung die Entwicklung des deutschen Vertriebsnetzes der Volkswagen Deutschland GmbH. Zuvor hatte er mehrere Führungspositionen inne, unter anderem als Head of Sales und später als Head of Product Marketing bei SAIC Volkswagen in China.



Libor Myska war erst im Januar in schwierigen Zeiten zu Skoda Deutschland gestoßen. Er ist seit mehr als 25 Jahren für die Marke tätig. (aum)