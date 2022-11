Skoda baut den 750.000sten Kodiaq

Skoda hat im Werk Kvasiny den 750.000sten Kodiaq produziert. Mit der Markteinführung vor sechs Jahren begann die SUV-Offensive der Marke. Zudem feierte das Unternehmen in diesem Monat den viermillionsten Motor vom Typ EA211, den Skoda seit 2012 in seinem Stammwerk in Mladá Boleslav auch für die Konzernmarlen Audi, Seat und VW baut. Gefertigt wird er als 1,0-Liter-Dreizylinder sowie als Vierzylinder mit 1,4 Litern und 1,6 Litern Hubraum. Außerdem hat der tschechische Automobilhersteller im November typübergreifend das 15-millionste Getriebe der aktuellen Generation gefertigt, die ebenfalls konzernweit eingebaut werden. (aum)