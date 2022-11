Skoda hilft beim Parken

Skoda erweitert seine Connect-Dienste um „Pay to Park“. Dabei werden über die My-Skoda-App oder das Infotainmentsystem nicht nur Parkmöglichkeiten angezeigt, sondern auch die Kosten, die zudem gleich digital beglichen werden können. Der Service ist die Modellreihen Fabia, Kamiq, Scala, Octavia, Karoq, Superb und Kodiaq verfügbar.

Voraussetzung für die Nutzung von Pay to Park ist ein aktives Skoda-Connect-Konto und ein aktivierter Fahrzeugfernzugriff. Sobald die Bezahldaten hinterlegt sind und der Dienst aktiviert ist, lässt er sich umgehend auch auf dem Infotainmentsystem nutzen und zeigt an, auf welchen Parkplätzen man online bezahlen kann. Am Parkplatz angekommen kann der Fahrer die Parkdauer auswählen und sie bei Bedarf per App verlängern. Die Bezahlung erfolgt nach Ende des Parkvorgangs online.



Nach der Pilotphase in der Schweiz ist der Dienst ab sofort in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland und Norwegen verfügbar. In Kürze folgen Frankreich, Ungarn, Island, Italien, die Niederlande, Slowenien, Spanien und Schweden. (aum)