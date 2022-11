EICMA 2022: Die Transalp ist zurück

Honda überrascht auf der Motorradmesse EICMA (–13.11.) mit der neuen Transalp. Die XL 750 tritt in der Tricolour-Variante nicht nur farblich, sondern auch stilistisch das Erbe der legendären Zweizylinder-Enduro an. Als Antrieb dient ein neu entwickelter Parellel-Twin mit 755 Kubikzentimetern Hubraum und 92 PS (68 kW) bei 9500 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment liegt bei 75 Newtonmetern. Die Speichenräder (21 bzw. 18 Zoll) tragen Schlauchreifen.

Die Ausstattung umfasst fünf Fahrmodi, ein Fünf-Zoll-TFT-Display, Smartphone-Sprachsteuerung, LED-Lichttechnik, automatische Blinkerabschaltung und Notbremssignal-Funktion. Der Tank fast knapp 17 Liter, die Sitzhöhe beträgt 85 Zentimeter. Als Zubehör gibt es fünf Ausstattungspakete für unterschiedliche Einsatzzwecke. Eine 48 PS-Variante ist ebenfalls verfügbar. Zu Preis und Markteinführung machte Honda noch keine Angaben. (aum)