En miniature: Bunte Volkswagen-Welt bei Majorette

Käfer, Golf und Bulli – alle drei Baureihen von Volkswagen genießen unter Autofans Kultstatus. In einer Markenkooperation haben VW und der Automodellbauer Majorette nun eine ganze Produktlinie entworfen. „Volkswagen – The Originals“ versammelt eine im wahrsten Sinne des Wortes bunte Schar an Modellfahrzeugen im Matchbox-Format. Sie repräsentieren VW-Welten wie Travel, Beach, Camping und Hippie-Ära.

Sechs Modelle mit zu öffnenden Teilen und Sammelkarte bilden den Anfang. Es handelt sich um den Käfer, den Golf I und T1 als Bus und als Pick-up sowie den T3. Dazu gibt es ganz neu bei Majorette auch ein Zweier-Set mit Sichtfenster, in dem die Fahrzeugminiaturen gleich im Doppelpack inklusive Accessoires und Aufkleberbogen erhältlich sind.



Die Originals-Serie umfasst auch ein fünfteiliges Geschenkset, wobei zwei Modelle exklusiv nur in diesem Pack angeboten werden. Mit Tauchgepäck und Motorboot, Eriba Puck oder Airstream-Wohnwagen im Schlepp fahren T1 und T3 in der Trailer-Reihe vor. Die Deluxe-Kollektion wiederum besteht aus sechs VW Golf, T1 und Käfer mit Metallunterboden und Gummireifen sowie besonderen Felgen.



Je nach Ausführung kosten die Modellautos und Sets zwischen 4,29 Euro und 21,99 Euro. (aum)