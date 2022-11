Die GTÜ gehört zu den besten Ausbildern in Deutschland

Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) gehört nach einer aktuellen Studie des Wirtschafts- und Finanzmagazins „Capital“ zu den besten Ausbildern in Deutschland. Die Stuttgarter Prüforganisation erhielt die Auszeichnung für ihr Engagement sowohl bei Ausbildungen als auch bei bei dualen Studiengängen zum zweiten Mal.

Derzeit bildet die GTÜ in ihrer Zentrale in Stuttgart sechs junge Menschen zu Industriekaufleuten und zwei zum Fachinformatiker aus. Außerdem ermöglicht das Unternehmen 22 dual Studierenden in den Fachrichtungen Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Maschinenbau die Kombination einer Hochschulausbildung mit Unternehmenspraxis.



An der sechsten „Capital“-Studie „Deutschlands beste Ausbilder“ haben sich 751 Unternehmen beteiligt. Die GTÜ hat die höchstmögliche Bewertung von fünf Sternen erhalten. Bewertet werden die Betreuung der Auszubildenden, das Lernen im Betrieb, Strategien und Budget für das Ausbildungsmarketing, fortschrittliche Methoden wie der Umgang mit digitalen Medien und schließlich die späteren Erfolgschancen der Auszubildenden und ihre Aussichten auf eine Übernahme im Unternehmen.



Absolventen technischer Ingenieursstudiengängen durchlaufen bei der GTÜ einen umfangreichen Qualifizierungslehrgang, um später in den Prüfstellen oder als Sachverständiger tätig zu sein. Derzeit befinden sich 124 Ingenieure und Ingenieurinnen in der praxisorientierten Ausbildung. (aum)