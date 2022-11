Stylische Mittelmotorsportler von Porsche

Bei Porsche fahren die Mittelmotormodelle 718 Boxster und Cayman als „Style Edition“ vor. Sie rollen auf 20-Zoll-Rädern in Hochglanz-Schwarz mit farbigen Marken-Wappen auf der Radnabenabdeckung, haben schwarze Sportendrohre und einen in Hochglanz-Silber gehaltenen „Porsche“-Schriftzug am Heck. Beim 718 Boxster Style Edition kommen ins Verdeck als exklusives Label geprägte „Boxster“-Schriftzüge oberhalb der Seitenfenster hinzu.

Neben der exklusiven Farbe Sternrubin neo haben Kunden die Wahl zwischen zwei aufpreisfreien Kontrastpaketen: eines in Schwarz, das andere in Weiß. Beide umfassen Dekorstreifen auf dem Gepäckraumdeckel vorn und dem seitlichen Dekorschriftzug „Porsche“ sowie schwarze beziehungsweise weiße Hochglanzlackierungen der Räder und der Modellbezeichnung am Heck.



Das Style-Interieur zeichnet sich durch ein schwarzes Lederpaket mit Kontrastnähten in Kreide, beleuchteten Türeinstiegsblenden aus Edelstahl und dem Porsche-Wappen auf den Kopfstützen aus.



Ausgestattet sind die Editionsmodelle mit Bi-Xenon-Hauptscheinwerfern mit LED-Tagfahrlicht, Rückfahrkamera, Apple Carplay, Tempostat, Servolenkung Plus, automatisch abblendenden Innen- und Außenspiegeln. Dazu kommen das beheizbare Glattleder-Multifunktionslenkrad, Sitzheizung und Zwei-Zonen-Klimaautomatik.



Beide sind mit dem 300 PS (220 kW) starken 2,0-Liter-Boxer motorisiert und serienmäßig mit der Sechs-Gang-Schaltung ausgestattet. Optional kann das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bestellt werden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 275 km/h.



Der Porsche 718 Boxster Style Edition ist ab 68.510 Euro zu haben, der Cayman kostet knapp 2000 Euro weniger. (aum)