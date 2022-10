Vorschau: Feste Größen, Nischen und Abschiede

Gleich zwei Feiertage dürften in der nächsten Woche für eine etwas dünnere Nachrichtenlage sorgen. Wir halten dagegen. Auch in der Nutzfahrzeugbranche greift die Elektrifizierung um sich. Neben Großherstellern finden sich auch Nischenanbieter. Wir stellen den Kastenwagen 901 von Ari Motors vor und sprechen mit Co-Gründer Thomas Kuwatsch. Ebenfalls einen Platz zwischen den etablierten Größen sucht Hannes Camper aus Hamburg. Das Start-up ist als Vermietagentur gestartet und baut jetzt eigene Campingvans.

Der SUV-Markt boomt. Urahn der geländegängigen Luxusliner ist der Range Rover. Axel F. Busse stellt das aktuelle Modell vor, das aller Elektromobilität zum Trotz zum Praxistest mit einem 4,4-Liter-V8 antritt. Ebenfalls eine feste Größe in der SUV-Welt ist der Subaru Forester. Er gehört zu den bodenständigeren Vertretern seiner Art, wie unser zweiter Praxistest zeigt.



Aber nichts ist so beständig wie der Wandel – und so heißt es auch, Abschied nehmen. VW hat den Sharan eingestellt und Ford das Ende von Galaxy und S-Max verkündet. Damit stirbt die Fahrzeuggattung Großraum-Limosuine aus. Wir loben sie noch einmal. Und auch wenn Ford und VW zumindest – und das auch noch gemeinsam – dem Pick-up die Treue halten, auch dieses Segment schrumpft in Deutschland. Nach vielen anderen hat nun auch der Mitsubishi L200 ade gesagt. Da es noch Restbestände bei den Händlern gibt, werfen wir auch auf ihn noch einmal einen Blick – und zwar anhand einer besonderen Ausstattung.



Nicht nur clever, sondern auch sicher: Bereits zu Ostblock-Zeiten betrieb Skoda ein Crash-Testzentrum. Walther Wuttke besucht die Anlagen im tschechischen Uhelnice, die vor 50 Jahren in Betrieb gingen.



Darüber hinaus gibt es tagesaktuell Meldungen und Berichte rund um Autos und Motorräder sowie sonstige Mobilitätsformen. Zudem behalten wir natürlich die jüngsten Entwicklungen in der Automobilwirtschaft und Verkehrspolitik im Auge. (aum)