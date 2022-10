Ducati holt das erste Halbjahr wieder auf

Ducati hat das dritte Quartal mit einem Umsatzrekord im September beendet. Er liegt nun nach neun Monaten bei 872 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte unter Liefer- und Logistikproblemen zu leiden hatte. Der Gewinn stieg im bisherigen Jahresverlauf um 62 Prozent von 67 auf 109 Millionen Euro. Die Zahl der ausgelieferten Motorräder stieg mit 49.873 leicht gegenüber dem Vergleichszeitraum an. Der Rückgang des Absatzes in den ersten sechs Monaten konnte damit im dritten Quartal wieder aufgeholt werden.

In Deutschland ist Ducati aktuell siebtstärkster Motorradanbieter. Mit kumuliert 5790 Neuzulassungen liegen die Verkaufszahlen der Audi-Tochter auch hierzulande wieder leicht über dem Vorjahresniveau. (aum)