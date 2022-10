Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Während die EU-Kommission sich mit dem EU-Parlament darauf einigt, ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen, bleibt bei uns das Leserinteresse gemischt, mit deutlichem Schwerpunkt bei schnellen Benzinern, aber auch mit deutlichen Elektro-Beimischungen. Wir werden sehen und kommentieren, wie sich die Dinge bis zum Revisionstermin für das Verbot im Jahr 2026 entwickelt.

Von den 585.082 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Praxistest Jaguar F-Type Cabrio P300: Frisch ins zehnte Jahr

2. Im Bocksbeutelland ist der Oktober goldener

3. „Die Aerodynamik ist immer noch allererste Sahne“

4. Paris 2022: Willkommen, Asien!

5. Bis zu 90 Kilometer rein elektrisch unterwegs

6. Ineos Automotive startet Serienproduktion des Grenadier

7. 2030 fährt jeder fünfte Lkw mit Brennstoffzelle

8. Tesla kündigt weitere Baureihe an

9. Skoda bringt zweiten Enyaq RS iV

10. Praxistest Triumph Tiger Sport 660: Die Trident für die Strecke



520.494 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Leser und die Abnehmer in den Redaktionen als Downloads aus. Bei den Videos lag das vom Mitsubishi ASX 2023 vorn, bei den Fotos eines vom Porsche 911 Carrera T. (aum)