Porsche steigert Umsatz und Ergebnis

Porsche hat in den ersten drei Quartalen dieses Jahres weltweit 221.512 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind zwei Prozent bzw. über 4000 Einheiten mehr als in den ersten neun Monaten 2021. Der Konzernumsatz kletterte um 15,7 Prozent auf 26,74 Milliarden Euro. Das operative Konzernergebnis betrug 5,05 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von 40,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Finanzdienstleistungssparte Porsche Financial Services erzielte einen Umsatz von 2,32 Milliarden Euro (plus sechs Prozent) und steigerte den Gewinn um ein Drittel auf 227 Millionen Euro. (aum)