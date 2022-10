Yamaha gestaltet den X-Max 300 und 125 neu

Yamaha wertet den X-Max 300 im nächsten Jahr zum Tech Max auf. Äußerlich auffälligste Änderung ist die neue Frontverkleidung mit höher gesetzten Blinkern und anderen Gabelabdeckungen sowie X-förmigen Scheinwerfern und Rückleuchten. Auch die Seitenverkleidungen erscheinen in neuer Form. Zudem kommt beim X-Max 300 Tech Max ein 4,2 Zoll-Farb-TFT-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität und Navigation über die Garmin-App an Bord. Ein 3,2 Zoll-LCD-Tachometer befindet sich oberhalb des neuen Display.

Die Sitzbank wurde im vorderen Teil geändert und soll den Bodenkontakt verbessern. Der Bezug ist in Lederoptik mit goldenen Akzentnähten ausgeführt. Die verstellbare Scheibe bekommt neue Halterungen,, die Spiegelholme sind wie die neugestalteten Fußmatten nun ebenfalls aus Aluminium.



Alternativ bleibt eine Standardversion im Angebot, die gegenüber dem bisherigen Modell ein 4,3-Zoll-LCD-Cockpit erhält und ebenfalls smartphonekompatibel ist. Neben der in Frankreich für Europa gebauten Version wird der X-Max 300 künftig auch in Indonesien für Thailand und andere asiatische Länder gefertigt.



Die Modellmaßnahmen treffen größtenteils auch auf den X-Max 125 zu, den es ebenfalls als Tech Max geben wird. Die neuen Standardmodelle des 125er und des 300ers sollen im April wahlweise in Grau oder Schwarz auf den Markt kommen, die Tech-Max-Versionen sind ab Juni verfügbar und in den Farben Dark Petrol und Tech Black erhältlich. (aum)