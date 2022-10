„Held der Straße“ eilt aus der Luft zu Hilfe

Dr. Axel Baumgartner aus Lübeck ist vom Automobilclub von Deutschland zum „Held der Straße“ des Monats Oktober gewählt worden. Der 46-Jährige war als Mitfahrer in einem Heißluftballon einer verunglückten Pkw-Fahrerin zur Hilfe geeilt.

Axel Baumgartner hatte seiner Frau eine Fahrt im Heißluftballon geschenkt, die das Ehepaar an einem Sonntag in Mai über das Lübecker Umland führte. Mit vier weiteren Mitfahrern waren beide etwa in 50 Metern Höhe unterwegs gewesen, als sie von oben ein Auto sahen, das von einer Allee abkam, über ein Feld fuhr und schließlich im Graben landete. „Zuerst dachten wir, da habe jemand den Ballon beobachtet und sei deshalb von der Straße abgekommen“, erinnert sich Axel Baumgartner. Da niemand aus dem Wagen ausstieg, wählte der Arzt aus der Luft den Notruf. Gleichwohl beschlossen Besatzung und der Ballonfahrer, zu landen und nach dem Rechten zu sehen. Nachdem der Boden erreicht war, rannte Baumgartner sofort zur Unfallstelle.



Als der Mediziner am Auto ankam, lief der Motor noch, das Radio war an und die 74-jährige Fahrerin war nicht ansprechbar. „Der Puls war schwach tastbar, äußere Verletzungen waren keine erkennbar“, berichtet der Ersthelfer. Er zog die verletzte Fahrerin aus dem Wagen und brachte sie in die stabile Seitenlage. Wenig später eilte auch Baumgartners Frau zu Hilfe und alarmierte sicherheitshalber noch ein zweites Mal die Einsatzleitstelle, da das Gebiet nicht flächendeckend über ein stabiles Mobilfunknetz verfügte. Als die Unfallfahrerin wieder bei Bewusstsein war, wirkte sie sehr desorientiert. Axel Baumgartner sprach die Frau daher wiederholt an. An den Unfallhergang konnte sich die 74-Jährige, die gerade vom Schwimmen gekommen war, nicht erinnern. Der Grund für ihre plötzliche Bewusstlosigkeit blieb unklar. Es ging ihr aber langsam etwas besser. Nach einiger Zeit trafen schließlich Polizei und Rettungskräfte ein, übernahmen die weitere Versorgung der Fahrerin, die in das nächste Krankenhaus gebracht wurde.



Für seinen Einsatz wurde Dr. Axel Baumgartner vom AvD als „Held der Straße“ ausgezeichnet. Der Automobilclub sucht jeden Monat im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion engagierte Ersthelfer. Unterstützt wird die Initiative von der Fachzeitschrift „Auto Straßenverkehr“. (aum)