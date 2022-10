Englisches Autodesign kann so schön sein

Das alte England lebt! Wer erinnert sich nicht an die sehr besonderen Designs englischer Autos? Die Erinnerung soll sich nicht nur auf alte englische Krimis beschränken; sie soll leben – zum Beispiel in Form des hochmodernen Elektrotransporters Morris LE. Er trägt die komplette Morris-Designgeschichte in die Moderne – als Elektrotransporter mit einer Tonne Nutzlast, einem sechs Kubikmeter großen Laderaum und einer Reichweite von maximal 400 Kilometern. (aum)