Ford sichert sich nachhaltigen Stahl

Ford will auch durch die Verwendung von CO2-neutral erzeugtem Stahl sein Ziel der Klimaneutralität in Europa bis 2035 erreichen. Daher hat das Unternehmen ein Memorandum of Understanding mit der Salzgitter Flachstahl GmbH, Tata Steel in den Niederlanden und Thyssen-Krupp unterzeichnet. Alle drei Zulieferer planen, ihre Produktion von nachhaltig erzeugtem Stahl in den kommenden Jahren zu erhöhen. Er soll bei Ford erstmals ab kommendem Jahr beim Bau des neuen vollelektrischen Crossovers verwendet werden. (aum)