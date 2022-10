En miniature: Ineos Grenadier für den Weihnachtsmann

Gerade erst ist die Serienproduktion angelaufen, da gibt es den Ineos Grenadier auch schon als Sammlermodell im Maßstab 1:18. Die Miniatur aus dem Merchandising-Sortiment der Marke verfügt über ein detailliertes Interieur, aufklappbare Türen, BF Goodrich Offroad-Reifen und einen nachgebildeten Unterboden. Das Modell verfügt auch über eine Reihe von Fahrzeugoptionen und Zubehör, die für das Original verfügbar sein werden.

Der Ineos Grenadier in 1:18 kostet 185 Euro und ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Er ist in Donny Grey und in Eldoret Blue (mit einem erhöhten Lufteinlass) erhältlich. Er kann online unter merchandise.ineosgrenadier.com bestellt werden. Für Kontinentaleuropa gilt der 12. Dezember als letzter Bestelltermin, damit der kleine Grenadier noch rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum fahren kann. (aum/av).