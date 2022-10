Vorschau: Die letzte Meile und das Teambuilding

Kommende Woche kommt uns Italien elektrisch. Walther Wuttke berichtet am Beispiel des Fiat Doblo e, die letzte Meile der Auslieferung an den Kunden wird immer elektrischer. Dazu passt die Erfahrung von Guido Borck mit dem elektrischen Transporter von Iveco, dem e-Daily. Walther Wuttke schließt die Frage an, ob es sich lohnt, sein Elektroauto im Ausland zu kaufen. Für das Diesel-Gegengewicht sorgt diese Woche Frank Wald mit gleich zwei Geschichten.

Audis 3-Liter-V6-Diesel bringt die unterschiedlichsten Modelle – vom A4 bis zu den Dickschiffen A8 und Q8 – schneller in Schwung, als die Deutsche Umwelthilfe Abmahnungsschreiben einreichen kann. Auch im Q5 Sportback weiß der Selbstzünder mit seinem kräftigen, kultivierten und sparsamen Lauf zu überzeugen, weiß Frank Wald, der mit dem Marco Polo sein persönliches Debut erlebte. Denn wer das erste Mal mit einem Campingmobil unterwegs ist, erlebt spannende Gegenden, überraschende Begegnungen, aber auch die eigenen Grenzen, wenn man 14 Tage zu zweit auf drei Quadratmeter klarkommen muss. In so einer schicken Hütte wie dem Mercedes-Benz Marco Polo mit Topmotorisierung und Schnick-und-Schnack-Ausstattung hat Frank Wald erfahren, wie Urlaub zum Teambuildingprojekt wird.



Sonst bleibt alles beim Gewohnten: Sieben Tag in der Woche Aktuelles und Interessantes rund um alle Bereiche der Mobilität. (aum)