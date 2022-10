Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Allein die Pressemappen und Premierentermine zeigen, dass der Automobilsalon in Paris von den chinesischen Unternehmen eher als Bühne gesehen wurde als von den klassischen Automobilanbieter. Vor Corona war Paris neben Tokio und später Shanghai oder Peking die weltweit wichtige Herbstmesse für alle. Die Europäer hängen Paris nun tiefer und überlassen die Bühne den chinesischen Anbietern wie Great Wall Motor und BYD.

Von den 454.123 abgerufenen Texten waren die die Top Ten:



1. Fahrbericht Nissan X-Trail: Ein Crossover für die Familie

2. Audi e-Tron fängt Feinstaub auf

3. Ein Porsche mit ganz persönlicher Note

4. Ora Funky Cat kommt im Januar nach Deutschland

5. Audi RS 3 performance edition: Kraftvoller knurren

6. Paris 2022: Eine glühende Zukunftsvision

7. Das Ultra-Luxury Electric Super Coupé

8. Paris 2022: Großer Auftritt gleich mit drei Elektroautos

9. London to Brighton Veteran Run: Für Sir George White eine Familienangelegenheit

10. ZF mit ersten Steer-by-Wire-Auftrag aus Asien



440.779 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus. Bei den Fotos stand die neue chinesische Marke Ora mit einer Gruppenaufnahme von Versionen des Ora Funky Cat auf Platz 1, bei den Videos eines vom Mitsubishi ASX 2023. (aum)