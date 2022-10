58 Sportler kämpfen um einen Toyota Aygo X

Showdown in Köln: Zum Abschluss der Toyota Aygo X Parcours-Tour 2022 findet am Sonnabend, 19. November 2022, das große Finale mit anschließender After-Show-Party statt. Bei insgesamt zwölf Tourstopps haben sich aus über 10.000 Teilnehmern die besten 58 Top-Athleten durchgesetzt und kämpfen nun um den Hauptpreis – einen Aygo X Limited Air.

Unter den Teilnehmern befinden sich zahlreiche Akteure, die durch die TV-Show „Ninja Warrior“ bekannt wurden, darunter Ali Moussa, Artur Schreiber, Simon Brunner oder Jun Kim. Sie und ihre Mitstreiter müssen in möglichst kurzer Zeit einen 40 Meter langen und zum Großteil 5,5 Meter hohen Parcours meistern. Das Finale der Aygo X Parcours-Tour findet in der Wassermannhalle in Köln statt. 600 Zuschauer haben die Möglichkeit, das Geschehen live vor Ort zu verfolgen – vom ersten Start bis zur großen After-Show-Party. Tickets und Informationen unter https://www.aygox-tour.de/. (aum)