In Taiwan hat Pininfarina die Hände mit im Spiel

Die Hon Hai Technology Group aus Taiwan, besser bekannt als Foxconn, dem weltweit größtem Hersteller von Elektronik, stellt heute in Taipei zwei Elektroauto-Prototypen vor – das Model B, einen Crossover Hatchback und das Model V, einen vollelektrischen, geländegängigen Pickup. Gleichzeitig zeigte der Elektronik-Riese noch einmal sein Model C, das kommendes Jahr in Produktion gehen wird.

Beim Model B hat das italienische Designstudio Pininfarina die Hände deutlich im Spiel. Technisch basiert B auf dem Model C, das mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,28 und einem Spurt von null auf 100 km/h in 3,8 Sekunden angekündigt wird und mit seinen innovativen Festkörperbatterien eine Reichweite von 700 Kilometern erreichen soll.



Beim B-Modell fällt die Reichweite mit maximal 450 km etwas bescheidener aus. Aber der Spurt auf 100 km/h soll auch nur 3,8 Sekunden dauern. Die Länge des Model B wird mit 4,3 Metern, der Radstand mit 2,8 Metern angegeben.



Beim Model V handelt es sich um das erste in Taiwan entwickelte Fahrzeug dieser Art. Die Nutzlast soll bis zu einer Tonne betragen, die Doppelkabine bis zu fünf Personen fassen. (aum)