Ein Porsche mit ganz persönlicher Note

Jennie Kim, bekannt als Jennie Ruby Jane oder kurz JENNIE, ist eine bekannte Künstlerin in Südkorea. Die 26-Jährige ist Mitglied der Girlgroup „Blackpink“, hat inzwischen aber auch als Solosängerin Erfolg. In Kooperation mit Porsche und dessen Sonderwunschprogramm hat sich die Künstlerin ihren ganz persönlichen Traumwagen auf Basis des Taycan 4S Cross Turismo bestellt.

Dezente Akzente in Meissenblau als „Farbe nach Wahl“ innen wie außen sowie ein von ihr selbst kreiertes Wolken-Logo mit „Jennie Ruby Jane“-Schriftzug gehören zu den individuellen Merkmalen. Das metallicschwarz lackierte Auto trägt den Namen „Taycan 4S Cross Turismo for Jennie Ruby Jane“. Es wird anlässlich des Starts der Welttournee von „Blackpink“ im so genannten „Sonderwunsch Haus“ in Seoul präsentiert werden.



In den vorderen Türeinstiegsleisten steht der beleuchtete Schriftzug „Jennie Ruby Jane“, in den hinteren ihr Spitzname „NiNi“. Auf Kims Wunsch hin wurde dabei die Porsche-Typographie der aktuellen 911er-Generation verwendet. Der Logo-Projektor in den vorderen Türen wirft die Wolken auf den Boden neben dem Fahrzeug. Auf den Radnabendeckeln stehen der Name der Künstlerin sowie „Sonderwunsch“.



Den Innenraum bestimmen die Farben Schwarz und Meissenblau. Nur die Sitze und das Oberteil der Schalttafel sind im Farbton Kreide ausgeführt. In die Kopfstützen sind die von der Sängerin designten Wolken geprägt. Auch ein spezielles Indoor-Car-Cover mit dem persönlichen Erkennungsmerkmal wurde entworfen. Eine weitere Besonderheit illustriert ebenso die Liebe zum Detail bei diesem Projekt: An Bord ist eine schwarze Hunde-Box für JENNIE‘s Spitz „Kuma“ (Japanisch für „Bär“). Wie das Fahrzeug trägt sie Farbakzente in Meissenblau, so etwa den Namen des Tieres an der Front. Die Wolke ziert das Innere der Transportbox. (aum)