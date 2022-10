Yamaha bewährt sich in der Luft

Zu Lande und zu Wasser ist Yamaha bereits unterwegs. Nun geht es für das Unternehmen auch in die Luft. Gemeinsam mit Shin Maywa Industries arbeitet der Motorrad- und Motorenhersteller an der Entwicklung eines zweisitzigen Kleinflugzeugs. Ein Protoytp erhob sich nun bei einem Testflug in Japan erfolgreich in die Luft. Das Forschungs- und Entwicklungsflugzeug XU-L (Experimental Utility aircraft - Large type) von Shin Maywa ist mit einem vorhandenen 499-Kubik-Motor von Yamaha ausgerüstet. Beide Unternehmen planen, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen. (aum)