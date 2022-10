Toyota entwickelt sich besser als der Markt

Toyota hat in den ersten neun Monaten europaweit insgesamt 813.547 Fahrzeuge abgesetzt. Das ist zwar ein Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem hohen Vorjahresniveau, das Unternehmen behauptete sich damit aber besser als der Gesamtmarkt, der um 16 Prozent schrumpfte. Mit einem Marktanteil von nun 7,5 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte) erreichte Toyota einen neuen Rekord.

Toyota verkaufte als zweitstärkste Marke in Europa in den ersten drei Quartalen 778.431 Fahrzeuge. Die beliebtesten Modelle waren Corolla, Yaris und Yaris Cross. In Deutschland steigerte die Kernmarke die Neuzulassungen seit Jahresbeginn um 3,4 Prozent auf 57.658 Fahrzeuge. Lexus kam europaweit auf 35.116 Einheiten. (aum)