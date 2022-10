Junge Designer sollen sich am Opel Rocks-e versuchen

Opel will ein ganz spezielles Einzelstück seines batterie-elektrischen Leichtfahrzeugs Rocks-e bauen, das mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bereits ab einem Alter von 15 Jahren gefahren werden darf. Der Autohersteller ruft junge Nachwuchskünstler und -designer dazu auf, einen individuellen Rocks-e zu entwerfen. Der „Rocks-e-Design-Hack“ richtet sich als Social-Media-Contest an nicht-professionelle Kreative und Designstudenten im Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Sie können ihre Entwürfe an opeldesignhack.com senden. Der Siegerentwurf wird dann als Unikat gebaut. Opel-Designchef Mark Adams begleitet den Wettbewerb auf seinem Instagram-Kanal. (aum)