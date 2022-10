Wechsel an der Spitze der Sportwagenbaureihen

Frank Moser (52) ist neuer Leiter der Sportwagenbaureihen 911 und 718 bei Porsche. Vorgänger Frank-Steffen Walliser (53) verantwortet künftig als Leiter Gesamtfahrzeug- Architektur und -Eigenschaften die technische Konzeption aller zukünftigen Modelle.

Frank Moser ist seit 1996 bei Porsche beschäftigt. Der Maschinenbau-Ingenieur war 16 Jahre in der Entwicklung tätig, bevor er im Jahr 2013 in die Produktion wechselte und Leiter Qualität des Porsche-Werks Zuffenhausen wurde. Seit 2014 verantwortete Moser den gesamten Bereich Unternehmens-Qualität.



Frank-Steffen Walliser war ab 2010 als Gesamtprojektleiter für die Entwicklung des Supersportwagens 918 Spyder zuständig. 2014 wurde er Motorsportchef, bevor er Anfang 2019 die Leitung der Baureihen 911 und 718 übernahm. In seiner neuen Aufgabe steht er in enger Abstimmung mit Entwicklungsvorstand Michael Steiner. (aum)