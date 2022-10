Beteiligung an Hopper ab 250 Euro möglich

Das Augsburger Start-up Hopper Mobilty, bekannt auch durch die Sendung „Die Höhle der Löwen“, startet eine neue Finanzierungsrunde. Investoren können sich ab einer Summe von 250 Euro an dem Unternehmen beteiligen. Partner ist Companisto, ein Privatinvestoren-Netzwerk. Hopper will ab Mitte nächsten Jahres sein gleichnamiges Pedelec-Hybridfahrzeug produzieren. Das überdachte Dreirad bietet zwei Personen oder einem Erwachsenen und zwei Kindern Platz und verfügt auch über einen Kofferraum. Der 25 km/h schnelle Hopper ist so schmal, dass er auch auf dem Fahrradweg benutzt werden darf. Gesteuert wird er über ein Lenkrad und das Einzelrad hinten, so dass er besonders wendig ist. (aum)