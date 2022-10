Audi lässt den RS Q3 hochleben

Zum zehnjährigen Bestehen feiert Audi den RS Q3 mit einem exklusiven Sonderpaket. Die „Edition 10 Years“ ist weltweit auf 555 Stück begrenzt. Die auch als Sportback erhältliche Geburtstagsausgabe erhält die alternativ zu Tausilber matt die neue Metalliclackierung Chronosgrau, 21-Zoll-Leichtmetallräder, neue RS-Schalensitze mit recyceltem Mikrofasermaterial Dinamica und tiefschwarze Applikationen an der Instrumententafel. Der Preis für das Editionspaket startet bei 5990 Euro und ist ab Ende des Monats bestellbar.

Äußere Merkmale der Editionsmodelle sind zahlreiche Anbauteile in Schwarz beziehungsweise Schwarz glänzend. Dazu zählen die abgedunkelten Matrix-LED-Scheinwerfer, die Außenspiegelgehäuse, die Fensterschachtleisten, die Blades am Frontspoiler und der Diffusoreinsatz. Markenzeichen und Modellschriftzüge sind ebenfalls schwarz. Optional ist eine 19-Zoll-Hochleistungsbremsanlage mit kohlefaserverstärkten Keramikbremsscheiben vorn erhältlich. In diesem Fall sind die Bremssättel serienmäßig Anthrazitgrau glänzend lackiert, gegen Aufpreis alternativ auch in Rot oder Blau. (aum)