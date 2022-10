Porsche baut seinen Konfigurator aus

Porsche baut die Möglichkeiten zum Online-Kauf von Fahrzeugen aus. Der Car Configurator wurde von Grund auf neu gestaltet und um zahlreiche Funktionen erweitert. Dazu gehören beispielsweise Ansichten des Fahrzeugs in einer noch höheren Qualität sowie vor unterschiedlichen Hintergründen. Nahezu alle Optionen sind nun auch in Echtzeit bildlich dargestellt – von den verschiedenen Varianten der Designpakete bis hin zu Details wie Ziernähten. Zudem können die Nutzer ab sofort auch selbstkonfigurierte Fahrzeuge online vorbestellen. Der Kaufabschluss erfolgt dann in einem Porsche-Zentrum.

Der neue Konfigurator wird im ersten Schritt in Deutschland angeboten, weitere Märkte folgen. (aum)