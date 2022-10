Skoda fährt am Kino vor

Skoda fährt am Sonntag Schauspieler und VIP-Gäste zur Premiere des Kinofilms „Der Nachname“ im Kölner Cinedom. Der Shuttle-Partner setzt acht batterieelektrische Enyaq Coupé RS iV ein.

Bundesweit startet die deutsche Komödie von Sönke Wortmann dann am 20. Oktober. Mit Florian David Fitz, Caroline Peters, Christoph Maria Herbst, Janina Uhse, Justus von Dohnányi und Iris Berben spielt das selbe Ensemble wie in „Der Vorname“ von 2018. Der neue Film handelt von einem Wochenendtrip auf Lanzarote, bei dem einige Geheimnisse gelüftet und einige Steine ins Rollen gebracht werden. Mit von der Partie ist in mehreren Szenen auch der Skoda Kodiaq RS. (aum)