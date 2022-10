Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Der Begriff vom Goldenen Oktober bekommt auch für unseren Job dieses Jahr Bedeutung. Nach einer Sommerflaute auf hohem Niveau überstieg die Zahl der Abrufe und Downloads in der vergangenen Woche wieder die Eine-Million-Marke. Im September stiegen die Zahlen der Pkw-Neuzulassungen ebenfalls stark. Auch das schmückt diesen Herbst.

Von den 441.625 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Praxistest Hyundai Ioniq 5: Mit dem Stromer auf Weltreise

2. Citroёn Oli oder Verzicht ohne Reue

3. Am Boden so schnell wie ein Flugzeug in der Luft

4. Kontroverse Diskussion um Elektro und Verbrenner

5. Smartphone statt Buch: Die besten Stellplatz-Apps

6. Laufleistung von 500.000 km möglich?

7. Geely kauft sich bei Aston Martin Lagonda ein

8. Fahrbericht Mercedes-Benz EQS SUV: Mehr Platz, mehr Gelände

9. Auktion in Belgien: In aller Offenheit

10. Interview: Ford Pro schickt 100 Service-Vans auf die Straße



603.191 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer in den Redaktionen und an unsere Leser UA: Opel Astra Sports Tourer GSe und Astra GSe belegten bei den Fotos den ersten Platz. Bei den Videos schaffte das die B-Roll vom Nissan X-Trail. (aum)