Yamaha Deutschland wird Niederlassung der Europa-Zentrale

Yamaha Motor Deutschland verschmilzt mit der europäischen Gesellschaft in den Niederlanden und wird in die dortige Struktur integriert. Das Tagesgeschäft bleibt davon unberührt. Die in Neuss ansässige GmbH wird zur deutschen Zweigniederlassung der Yamaha Motor Europe N.V. und firmiert künftig als Yamaha Motor Europe, Niederlassung Deutschland, Geschäftsbereich Motorisierte Produkte. Die Geschäfte leitet weiterhin Marcel Driessen. Die Adresse bleibt ebenfalls unverändert. (aum)