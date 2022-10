ASAP-Gruppe auf Wachstumskurs

Die ASAP-Gruppe, Entwicklungspartner der Automobilindustrie, hat ihre Kapazitäten am Standort Ingolstadt erweitert. Mit dem Bezug eines weiteren Gebäudes stehen jetzt zusätzliche rund 2500 Quadratmeter an Büro- und Hallenfläche zur Verfügung. Die Räumlichkeiten kommen dem Leistungssegment Elektrik/Elektronik zugute, dessen Wachstum in den vergangenen Jahren und der positive Ausblick zu dem erneuten Ausbau des Standorts führten.

Die 750 Quadratmeter Hallenfläche des Gebäudes bieten Raum für den Aufbau weiterer HIL-Prüfumgebungen zur Funktions- und Gesamtsystemabsicherung sowie für die Überprüfung von Software-Funktionalitäten in der direkten Fahrzeugumgebung. Auch für die Arbeit an Prototypen steht in dem neuen Gebäude eine große Fläche zur Verfügung. Gleichzeitig werden für die Mitarbeiter optimale Bedingungen für ihre Arbeit im Büro geschaffen.



„Elektronik- und Softwareentwicklung sind die maßgeblichen Wachstumstreiber unserer Branche. Ihr Wertschöpfungsanteil ist in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen und wird auch in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen“, so Christian Schweiger, COO bei ASAP am Standort Ingolstadt.