Intermot 2022: Preisgünstige Alternative

Die Honda CRF 300 Rally hat sich eine kleine treue Fangemeinde geschaffen. Mit einem Preis von über 7000 Euro spielt sie allerdings preislich zwei Klassen höher als Hubraum und Leistung nahelegen. Auf der Intermot in Köln (–9.10.2022) präsentiert Voge eine preisgünstige und hübsch gemachte Alternative, deren leicht hochgezogenes Heck fast schon trialartig wirkt. Die 300 Rally, wie sie schlicht heißt, kostet knapp 4600 Euro und schlägt die Honda mit knapp 29 PS (21 kW) sogar noch etwas in der Leistung, hat mit 25 Newtonmetern bei 6500 Umdrehungen in der Minute aber einen Hauch weniger Drehmoment. Die Einzylinder-Enduro mit 292 Kubikzentimetern Hubraum fährt vorne mit üppigen 21-Zoll-Rad vor (hinten 18 Zoll) und wiegt fahrfertig 158 Kilo. Die Sitzhöhe fällt mit 91,5 Zentimetern recht hoch aus.

Zweite Neuheit der bei uns noch recht jungen Marke ist der Sportroller SR4 Max 350 mit ebenfalls 29 PS, aber 58 Kubik mehr Hubraum und 30 Nm Drehmoment. Vorne gibt es eine doppelte Scheibenbremse. Der Kraftstoffverbrauch soll bei 3,6 Litern je 100 Kilometer liegen. Der Preis: 6699 Euro. (aum)