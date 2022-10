Intermot 2022: Im Auftrag ihrer Majestät

James Bond wird 60. Triumph gratuliert dem Geheimagenten ihrer Majestät mit einer exklusiven Sonderedition der Speed Triple, die auf der Intermot in Köln (–9.10.2022) Premiere feiert. Von den weltweit 60 Exemplaren sind immerhin zehn für Deutschland und Österreich reserviert. Ebenfalls auf der Messe präsentiert die Marke den Prototyp des geplanten Elektromodells TE-1.

Die Triumph Speed Triple 1200 RR „Bond Edition“ werden im Rahmen einer Auktion vergeben, die am 17. Oktober 2022 beginnt. Die erzielten Mehrerlöse gegenüber dem Listenpreis von 24.845 Euro (Österreich: 28.295 Euro) werden für einen guten Zweck gespendet.



Auf dem Tank der Triumph Speed Triple 1200 RR „Bond Edition“ in schwarz-grauer Sonderfarbe sind alle 25-James-Bond-Filmtitel aufgeführt. Dazu kommen spezifische Embleme und Logos. Geliefert wird das durchnummerierte Sammlerstück mit Echtheitszertifkat und einer ebenfalls exklusiven Indoorplane.



Die Verbindung der Motorradmarke mit der berühmten Agentenfigur begann mit dem letzten 007-Film „No Time To Die“, wo die Tiger 900 und die Scrambler 1200 in einigen Actionszenen zu sehen waren. (aum)