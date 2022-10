Intermot 2022: Horex ruft die Regina Evo auf

Horex überrascht auf der Intermot in Köln (–9.10.2022) mit der Weltpremiere der Regina Evo. Die Neuauflage des legendären Motorrads aus den 1950er-Jahren wird ebenfalls von einem Einzylinder angetrieben, der mit 600 Kubik allerdings mehr Hubraum als das Vorbild hat. Zweite Überraschung: Die Evo wird 48 PS (35 kW) haben und damit in der A2-Einsteigerklasse antreten. Das maximale Drehmoment wird mit 54 Newtonmetern angegeben, das Trockengewicht soll bei 133 Kilogramm liegen.

Das Design orientiert sich klar am Vorbild. Die 18-Zoll-Räder, der verchromte Tank mit Kniepads und der vorn aufgehängte Solosattel sind eindeutige Remniszenzen an die Ur-Regina. Das drei Zoll große, in das üppige Scheinwerfergehäuse eingelassene Touchscreen-LCD-Display Cockpit fällt in die Moderne. Ebenso der Preis für das neue Modell: Zwischen 30.000 und 35.000 Euro dürfte die Horex Regina Evo kosten. Lieferbar sein soll sie zur nächsten Saison. Noch ist die Homologation nicht abgeschlossen. (aum)