Intermot 2022: Die Hornet ist zurück

25 Jahre nach der ersten Hornisse und gut ein Jahrzehnt nach dem bislang letzten Modell mit diesem Namen bringt Honda die Hornet zurück. Premiere feiert das Mittelklasse-Naked-Bike auf der Intermot in Köln (–9.10.2022). Aus der Vier- ist eine Zweizylindermaschine mit einem komplett neu entwickelten Motor geworden. Er holt aus 755 Kubikzentimetern Hubraum bei 9500 Umdrehungen in der Minute 91 PS (68 kW) heraus. Das maximale Drehmoment beträgt 75 Newtonmeter und liegt bei 7250 U/min an. Honda verspricht für die vollgetankt 190 Kilogramm wiegende CB 750 Hornet einen Normverbrauch von 4,3 Litern je 100 Kilometer. Der Tank, der an einen Hornissenflügel erinnern soll, fasst 15 Liter.

Der Parallel-Twin steckt in einem Brückenrahmen und bietet die Fahrprogramme Standard, Sport und Rain. Die Kurbelwelle arbeitet mit 270-Grad-Zündversatz. Das Cockpit mit fünf Zoll großem TFT-Farbdisplay bietet volle Konnektivität. Die Honda Hornet verfügt außerdem unter anderem über selbstrückstellende Blinker und eine Notbrems-Signalfunktion. Optional ist auch ein Schaltassistent erhältlich.



Die Markteinführung ist für kommendes Jahr geplant. Ein Preis wurde noch nicht genannt. (aum)