Der Supersportler lernt geregeltes Driften

So geht der 2009 vorgestellte Supersportler BMW 1000 RR in die Neuauflage: Vierzylindermotor mit neuen Bestwerten bei Leistung, Drehmoment und Fahrbarkeit, Fahrwerk weiterentwickelt, Aerodynamik optimiert und mit Winglets, neue Heckpartie sowie neue Assistenzsysteme. Dazu gehört die neue Funktion Slide Control der dynamischen Traktionskontrolle (DTC) für geregeltes Driften.

Der Vierzylinder-Reihenmotor auf Basis des bisherigen S 1000 RR-Triebwerks leistet jetzt 154 kW (210 PS) bei 13.750 Umdrehungen pro Minute (U/min) und damit 2 kW (3 PS) mehr als beim Vorgängermodell. Das maximale Drehmoment von 113 Nm wird bei 11.000 U/min erreicht. Trotz erhöhter Spitzenleistung konnte das nutzbare Drehzahlband bei der neuen RR breit gehalten werden. Die Maximaldrehzahl beträgt 14.600 U/min.



Bei der Slide Control der DTC kann der Fahrer zwischen zwei voreingestellten Driftwinkel für das Herausbeschleunigen wählen. Der Lenkwinkelsensor unterstützt dabei die Regelung des Schlupfs am Hinterrad. Bei Erreichen des voreingestellten Lenkwinkelwerts greift die Traktionskontrolle ein, verringert den Schlupf und stabilisiert den Fahrzustand.



Eine für Rennstreckenfahrer wichtige Neuerung stellt auch die neue Funktion Brake Slide Assist dar. In Analogie zur Funktion Slide Control basiert auch dieses System auf der Lenkwinkelsensorik und gestattet dem Fahrer das Einstellen eines bestimmten Driftwinkels für sogenannte Anbremsdrifts mit konstantem Slide in Kurven hinein.



Wie bei der M RR tragen bei der neuen RR jetzt Winglets zum bestmöglichen Kontakt des Vorderrades bei, besonders beim Beschleunigen. Sie generieren aerodynamischen Abtrieb und damit zusätzliche Radlasten. Geringere Wheelie-Neigung, späteres Bremsen und erhöhte Kurvenstabilität sind die Vorteile.



Beim Design profitiert die RR von einer neu gestalteten Frontpartie mit den Winglets, einer neuen, leichter und sportlicher anmutenden Heckpartie sowie drei neuen Farben. (aum)