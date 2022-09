Alexander Bilgeri wechselt in neue Aufgaben

Alexander Bilgeri (48) übernimmt ab 1. Oktober 2022 die Hauptabteilung „Kommunikation Personal, Produktion, Einkauf, Nachhaltigkeit" der Kommunikation der BMW Group. Er folgt damit auf Christine Schröpfer, die in das Personalwesen zurückkehren wird. Bilgeri berichtet an Maximilian Schöberl, Generalbevollmächtigter der BMW AG und Leiter des Bereichs Konzernkommunikation und Politik.

Von 2016 bis 2019 hatte Alexander Bilgeri die Produktkommunikation neu ausgerichtet und in den vergangenen Jahren das BMW Group Corporate Mediahouse etabliert sowie das Unternehmen in den sozialen Netzwerken positioniert. Darüber hinaus hat Bilgeri zusammen mit dem Marketing und der Markenkommunikation eine effektive Orchestrierung der Bereiche Brand Campaign, Brand Experience, Brand Content, Brand Protection und Public Relations aufgesetzt und eine gemeinsame Agentur etabliert. (aum)