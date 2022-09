Vorschau: Hochleistung aus Zylindern oder Batterie

Aus der Rennstrecke im englischen Silverstone liefert Jens Meiners seine Eindrücke von der Fahrt mit den Porsche 911 GT3 RS. Sein Fazit: Rennsport-Niveau. Aus derselben Feder stammt der erste Fahrbericht vom Hyundai Ioniq 6. Die vollelektrische Fließheck-Limousine zeichnet sich durch zahlreiche technische Schmankerl und ein ungewöhnliches Stromlinien-Design aus.

Einen neuen Stromer und einen ganz besonders agilen Sportler hat Guido Borck ausprobiert. Der Genesis GV70 ist bereits das dritte Elektroauto der noch jungen Hyundai-Nobelmarke. Das Allrad-SUV wartet mit ultraschnellem Laden auf und möchte mit einer hohen Reichweite von bis zu 455 Kilometern auftrumpfen. Im Gegensatz dazu bietet Audi jetzt für die beiden Hochleistungssportler RS4 Avant und den RS5 ein Competition-Paket an, welches die beiden Dynamiker noch agiler und handlicher machen soll. Wir haben uns auf der Rennstrecke sowie auf öffentlichen Straßen einen ersten Eindruck vom Audi RS5 verschafft.



Oben ohne geht es in Belgien zu. Bei einer Versteigerung kommen am Sonntag nächster Woche seltene Cabrios und Roadster unter den Hammer. Hans-Robert Richarz blickt in den Auktionskatalog.



Die Fahreindrücke aus den USA werden mit den Jeep-Modellen Grand Cherokee und Wagoner die US-Ausführungen zeigen: Dort setzt man auch weiterhin auf großvolumige Aggregate klassischer Bauart.



Die Motorradsaison neigt sich langsam dem Ende zu. Vorfreude auf die nächste weckt da bereits die Intermot in Köln, wo die ersten neuen Modelle für das nächste Jahr zu sehen sind.



Was sonst noch von Belang oder amüsant ist, findet sich wie immer auf den Seiten vom „Auto-Medienportal" in der gewohnten Aktuaität und Qualität.